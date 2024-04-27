Крупный пожар вспыхнул в Акмолинской области

Фото: Telegram/qr_tjm

В Сандиктауском районе Акмолинской области вспыхнул пожар. Об этом сегодня, 27 апреля 2024 года, рассказали в пресс-службе Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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