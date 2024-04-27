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Крупный пожар вспыхнул в Акмолинской области

Крупный пожар вспыхнул в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 10:35 Фото: Telegram/qr_tjm
В Сандиктауском районе Акмолинской области вспыхнул пожар. Об этом сегодня, 27 апреля 2024 года, рассказали в пресс-службе Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что загорелось общественное здание.

"Пожар полностью потушен на площади 255 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

22 апреля 2024 года крупный пожар произошел на складе с автозапчастями и шинами в пос. Заводской города Степногорска. По предварительным данным, площадь пожара составила 500 кв. м.

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Динара Халдарова
Акмолинская область Пожар 2024 год
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