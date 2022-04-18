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16:18 18.04.2022

Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 19 апреля

рк, погода, прогноз, казгидромет Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды на 19 апреля – в Казахстане ожидаются осадки, гроза, шквал, пыльная буря и усиление ветра, лишь в западных регионах республики установится погода без осадков, передает Zakon.kz.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, преимущественно дождь. На юге страны – гроза, шквал, пыльная буря. Лишь в западных регионах установится погода без осадков. По республике будет отмечаться усиление ветра.РГП «Казгидромет»

В Туркестанской области на западе, юге, в горных, предгорных районах синоптики прогнозируют грозу, шквал, на севере, западе – пыльную бурю, на севере, западе, в горных, предгорных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных, предгорных районах Жамбылской области – гроза, днем на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, севере, западе Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

На юге, востоке Карагандинской области – усиление ветра до 15-20 м/с, днем на юго-востоке – порывы 23 м/с.

На юге Павлодарской области – усиление ветра до 18 м/с.

На западе Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей, на западе, в центре Мангистауской области, ночью на юго-востоке, днем на северо-западе, севере Акмолинской, Костанайской областей ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем в горах Алматинской области – гроза, усиление ветра до 17-22 м/с, в районе Алакольских озер порывы 25 м/с.

На юге Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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