Названы места в Алматы, где опасно парковать автомобили
Жителям Алматы посоветовали не парковать автотранспорт и не гулять в местах проведения испытания теплосетей.
По информации ТОО «Алматинские тепловые сети», гидравлические испытания тепловых сетей будут проводить в ночное время с 04:00 до 07:00 с 19 апреля по 6 мая на территории всех восьми районов Алматы.
Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109. Пресс-служба АлТС
В компании обещают не отключать горячую воду жителям домов на время гидравлических испытаний и напоминают, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.
Список временно потенциально опасных участков для парковки авто и прогулок в ночное время:
19 апреля
Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак 1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса;
Алмалинский и Жетысуский район: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботанической.
19 и 20 апреля
Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.
20 апреля
Жетысуский район: Рыскулова – Глазунова – Тихого – Жансугурова;
по улице Ратушного, микрорайон Кулагер.
20 и 21 апреля
Ауэзовский район: Куанышбаева – Рыскулбекова – речка Большая Алматинка – Саина.
21 апреля
Алмалинский район: Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека.
21 и 22 апреля
Алмалинский и Жетысуский районы: Казыбек би – Шарипова – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан.
Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Данченко.
25 и 26 апреля
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Валиханова – Айтеке би.
26 и 29 апреля
Бостандыкский и Медеуский районы: микрорайон Казахфильм, микрорайон Алмагуль, микрорайон Мирас;
Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Басенова;
Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база –Ходжанова – Аль-Фараби;
Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби;
Аскарова – Садыкова.
26 апреля
Ауэзовский район: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова;
Алмалинский район: Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.
26 и 27 апреля
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.
26, 27 и 28 апреля
Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – речка Большая Алматинка.
28 апреля
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгасыровой;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.
28-29 апреля
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
29 апреля
Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын орда – Райымбека.
3 мая
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Онгасыровой; микрорайон Зердели;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай – Айманова – Жандосова – Варламова.
3 и 4 мая
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – речка Есентай.
4 мая
Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
4 и 5 мая
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Сейфуллина – речка Есентай – Гоголя.
4, 5 и 6 мая
Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.
5 мая
Алатауский район: микрорайон Аққайнар;
Мамбетова – южная сторона БАКа;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева.
14 апреля аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему во время летней замены теплосетей в мегаполисе жителям отключают горячую воду.