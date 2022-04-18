Стало известно, когда начнут строительство третьей очереди метро в Алматы

В частности, планируется строительство третьей очереди первой линии метрополитена от станции «Калкаман» до рынка «Барлык» в 2025-2030 годах.

На эти цели предполагается затратить 120 млрд тенге из республиканского и местного бюджетов.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 мая.

В настоящее время метрополитен Алматы включает девять станций. Кроме того, завершается строительство объектов второго пускового комплекса метрополитена: станций «Сарыарка» и «Б. Момышулы».