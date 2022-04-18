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Законодательство РК
17:04 18.04.2022

Стало известно, когда начнут строительство третьей очереди метро в Алматы

план строительства третьей очереди метро Фото: акимат города
Маслихат разработал план развития транспортной инфраструктуры города Алматы. В него включено строительство третьей очереди первой линии метрополитена, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется строительство третьей очереди первой линии метрополитена от станции «Калкаман» до рынка «Барлык» в 2025-2030 годах.

На эти цели предполагается затратить 120 млрд тенге из республиканского и местного бюджетов.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 мая.

В настоящее время метрополитен Алматы включает девять станций. Кроме того, завершается строительство объектов второго пускового комплекса метрополитена: станций «Сарыарка» и «Б. Момышулы».

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