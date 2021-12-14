Метро продлят до «Алтын-Орды» — количество станций уточнили в акимате Алматы

Как сообщили в УГМ, «по откорректированной трассе линии третьего пускового комплекса метрополитена предусматривается расположение станции «Калкаман» вдоль пр. Абая с северной стороны – на пересечении с ул. Ашимова».

Развитие линии в западном направлении предварительно предусмотрено вдоль пр. Абая и далее по пр. Алатау до пр. Райымбека. Пресс-служба УГМ Алматы

Первая станция будет расположена по пр. Алатау (севернее Наурызбайского акимата), вторая станция – по пр. Алатау (на пересечении с перспективным развитием ул. Толе би), третья станция – на территории рынка «Барлык» (с южной стороны пр. Райымбека вдоль дороги).

Точное расположение будущих станций, а также количество земельных участков, подлежащих выкупу, будет определено после выполнения изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования. Пресс-служба УГМ Алматы

В ведомстве также отметили, что в связи с перетрассировкой линии проект по станции «Западный автовокзал» утратил целесообразность.

25 ноября замакима Алматы Серик Кусаинов сообщил, что линию метрополитена продлят до рынка «Алтын-Орда».

9 декабря аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что за счет продления метро до «Алтын-Орды» решится проблема пробок со стороны Каскелена и возле рынка.