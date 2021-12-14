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13:58 14.12.2021

Метро продлят до «Алтын-Орды» — количество станций уточнили в акимате Алматы

метро, алтын орда, разъяснение Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Управлении городской мобильности Алматы рассказали, сколько станций будет открыто при продлении метро до рынка «Алтын-Орда», передает Zakon.kz.

Как сообщили в УГМ, «по откорректированной трассе линии третьего пускового комплекса метрополитена предусматривается расположение станции «Калкаман» вдоль пр. Абая с северной стороны – на пересечении с ул. Ашимова».

Развитие линии в западном направлении предварительно предусмотрено вдоль пр. Абая и далее по пр. Алатау до пр. Райымбека.Пресс-служба УГМ Алматы

Первая станция будет расположена по пр. Алатау (севернее Наурызбайского акимата), вторая станция – по пр. Алатау (на пересечении с перспективным развитием ул. Толе би), третья станция – на территории рынка «Барлык» (с южной стороны пр. Райымбека вдоль дороги).

Точное расположение будущих станций, а также количество земельных участков, подлежащих выкупу, будет определено после выполнения изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования.Пресс-служба УГМ Алматы

В ведомстве также отметили, что в связи с перетрассировкой линии проект по станции «Западный автовокзал» утратил целесообразность.

25 ноября замакима Алматы Серик Кусаинов сообщил, что линию метрополитена продлят до рынка «Алтын-Орда».

9 декабря аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что за счет продления метро до «Алтын-Орды» решится проблема пробок со стороны Каскелена и возле рынка.

Динара Халдарова
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