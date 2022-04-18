17:25 18.04.2022
Грузовик едва не упал с моста – его остановил отбойник
Фото: Zakon.kz
Грузовик с прицепом поворачивал с Северного кольца на Капчагайский мост. В какой-то момент он стал наклоняться вбок и зацепил отбойник. Фура, груженая песком, опрокинулась на бок. Отбойник не дал грузовику упасть с развязки, передает Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии водитель не получил серьезных травм: только ссадины и ушибы. Он самостоятельно выбрался из грузовика, разбив лобовое стекло.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. На подмогу они вызывали коммунальные службы, которые очистят дорожное полотно от солярки. Движение временно перекрыто.
Фото: Zakon.kz