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17:25 18.04.2022

Грузовик едва не упал с моста – его остановил отбойник

Капчагайская трасса Фото: Zakon.kz
Грузовик с прицепом поворачивал с Северного кольца на Капчагайский мост. В какой-то момент он стал наклоняться вбок и зацепил отбойник. Фура, груженая песком, опрокинулась на бок. Отбойник не дал грузовику упасть с развязки, передает Zakon.kz.

Капчагайская трасса

Фото: Zakon.kz

В результате аварии водитель не получил серьезных травм: только ссадины и ушибы. Он самостоятельно выбрался из грузовика, разбив лобовое стекло.

ДТП

Фото: Zakon.kz

трасса, Капчагай

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. На подмогу они вызывали коммунальные службы, которые очистят дорожное полотно от солярки. Движение временно перекрыто.

Алматы, Капчагай

Фото: Zakon.kz

Ирина Лукичева
Алматы Капшагай
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