Грузовик едва не упал с моста – его остановил отбойник

Фото: Zakon.kz

В результате аварии водитель не получил серьезных травм: только ссадины и ушибы. Он самостоятельно выбрался из грузовика, разбив лобовое стекло.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. На подмогу они вызывали коммунальные службы, которые очистят дорожное полотно от солярки. Движение временно перекрыто.