В Алматы грузовик с валунами рухнул в арык

Вечером 24 ноября 2025 года на Восточной объездной дороге Алматы произошло ДТП с участием грузовика Shacman, перевозившего валуны. Машина, двигавшаяся в северном направлении, опрокинулась на бок, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, причиной инцидента мог стать перегрев тормозов.

Фото: Zakon.kz

Спускаясь по дороге и пытаясь избежать столкновения с другими автомобилями, водитель направил грузовик в сторону. Транспортное средство миновало остановку, некоторое время двигалось по арыку и затем опрокинулось.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Водитель пострадал, однако от госпитализации отказался.

Фото: Zakon.kz

На место происшествия прибыл тяжелый эвакуатор, который занимается извлечением грузовика из арыка.

Фото: Zakon.kz

Движение по направлению на север по ВОАД временно ограничено.

