В Алматы грузовик с валунами рухнул в арык
Вечером 24 ноября 2025 года на Восточной объездной дороге Алматы произошло ДТП с участием грузовика Shacman, перевозившего валуны. Машина, двигавшаяся в северном направлении, опрокинулась на бок, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, причиной инцидента мог стать перегрев тормозов.
Спускаясь по дороге и пытаясь избежать столкновения с другими автомобилями, водитель направил грузовик в сторону. Транспортное средство миновало остановку, некоторое время двигалось по арыку и затем опрокинулось.
Водитель пострадал, однако от госпитализации отказался.
На место происшествия прибыл тяжелый эвакуатор, который занимается извлечением грузовика из арыка.
Движение по направлению на север по ВОАД временно ограничено.
