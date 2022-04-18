Где еще пробьют улицы в Алматы

План предусматривает строительство дорог в мегаполисе и пробивку нескольких улиц.

Так, планируется, пробить следующие улицы:

ул.Толе би от ул.Яссауи до ул.Ашимова - 2 участка – 2022-2026 гг;

пр.Рыскулова от ул.Онгарсыновой до границы города – 2024-2029 гг;

ул.Кажымукана от пр.Назарбаева до пр.Сейфуллина – 2023-2026 гг;

ул.Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города – 2024-2030 гг;

ул.Северное кольцо до границы города – 20224-2027 гг;

ул.Жубанова от ул. Момышулы до границы города – 2024-2028 гг;

ул.Муканова от пр.Райымбека до ул.Макатаева – 2024-2028 гг;

пр. Райымбека от ул.Жетысуская до Талгарского тракта – 2024-2030 гг;

ул. Хмельницского от мкр.Жас Канат до Талгарского тракта – 2024-2028гг.

Кроме того, запланировано строительство транспортной развязки на пересечении ул.Саина-ул.Монке би (Акын Сара), которое завершится в 2024 году.

Построить новые дороги предусмотрено в микроайонах «Шапагат» (Заря-Восток), «Боралдай», «Теректы», .«Рахат-Мадениет», «Шугыла», «Акжар», .«Маяк» и др.

Эти работы в основном запланированы до 2025 года.

Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 мая.