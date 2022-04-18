С представительницами каких знаков зодиака сложнее всего поладить

Первую строчку заняли дамы, родившиеся под знаком Льва.

Они нуждаются в любви, заботе и постоянном внимании. Из Львиц получаются самые строгие и требовательные супруги. Впрочем, капризность представительницам знака легко прощается – взамен они готовы отдать ничуть не меньше.

На втором месте, как отмечает «Пятый канал», оказались Скорпионы.

Серебро рейтинга им обеспечила излишняя эмоциональность. Конечно, буря чувств делает из представительниц знака страстных любовниц, однако в быту это качество больше мешает отношениям, чем способствует им.

На третьем месте расположились Раки.

Эти девушки очень заботливы и нежны, но проблема в том, что зачастую они перебарщивают с этими качествами.

Нежность превращается в навязчивость, а забота – в гиперопеку. Попытки объяснить Ракам, что они перегнули палку, как правило, ранят их в самое сердце.

Далее идут Девы – эти барышни буквально с магнетической силой притягивают к себе противоположный пол.

Однако заслужить их расположение непросто – Девы требуют поступков для завоевания собственного сердца, пусть и не слишком глобальных. В быту представительницы знака не менее требовательны, особенно в вопросах порядка и чистоты.

И наконец – Близнецы.

Проблема этих девушек – в тяге к интригам и сплетням. Это заставляет всех окружающих жить в постоянном напряжении, осознавая, что любое слово может стать как почвой для новых слухов, так и поводом для крупной ссоры.