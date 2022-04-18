Диетолог дала советы при выборе кулича на Пасху

В интервью агентству городских новостей «Москва» она отметила, что в первую очередь необходимо узнать состав и срок хранения продукта. Выбирать сдобу лучше с меньшим сроком хранения, поскольку чем срок хранения дольше, тем выше вероятность добавления в него стабилизаторов.

Сам по себе кулич – калорийный продукт, поэтому при покупке следует обратить внимание на содержание в нем жира и углеводов.

Кулич все-таки готовится из белой муки с добавлением сахара и масла. Однозначно это продукт из категории не очень полезных. Чем меньше будет в составе жира и углеводов, тем, соответственно, этот кулич будет лучше. Еще на какие-то моменты обращать внимания смысла нет, потому что, как правило, куличи готовятся по ГОСТ, то есть рецептуры классические, – объяснила Макиша.

По словам диетолога, худеющим следует ограничиться одним небольшим кусочком. А еще лучше – приготовить кулич дома. В этом случае можно уменьшить содержание сахара за счет использования подсластителей и использовать белую муку, что немного снизит калорийность и гликемическую нагрузку продукта.