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Как выбрать кулич и яйца к Пасхе

Как выбрать кулич и яйца к Пасхе , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 20:22 Фото: pixabay
Специалисты рассказали, какие куличи и яйца не разочаруют гостей, оказавшись на праздничном столе, сообщает Zakon.kz.

При покупке куличей важно выбирать изделия только в официальных торговых точках, пишут "Калужские новости" со ссылкой на "Роспотребнадзор". Отмечается, что необходимо также присмотреться к составу: в нем должны быть натуральные ингредиенты, настоящие яйца и сливочное масло.

Оцените внешний вид продукта – если верхушка кулича сухая, а поверхность ровная, без подмокших участков и липкости, его вполне можно взять в свою продуктовую корзинку.

Хранить угощение следует в холодильнике отдельно от сырых продуктов.

Что касается яиц, обратите внимание на дату сортировки. Так, диетические яйца хранятся не более семи суток, столовые – до 25 суток. Причем штамп с указанием категории и срока хранения должен быть проставлен на каждом яйце.

А между тем в преддверии Пасхи дубайский шоколад перевоплотился в дубайские куличи. Подробнее о новом тренде читайте здесь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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