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00:26 19.04.2022

Всемирным банком снижен прогноз роста мировой экономики

кривая Фото: pixabay
Глава международной финансовой организации Дэвид Милпасс заявил о том, что прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 года снижен с 4,1% до 3,2%, передает Zakon.kz.

Как пишет kommersant, причиной стали конфликт на Украине, локдаун из-за COVID-19 в Китае, рост цен на энергоносители, удобрения и продовольствия, а также высокая вероятность повышения процентных ставок.

В первой половине апреля Всемирный банк обновил прогноз по развитию экономики в Европе и Центральной Азии. По оценкам организации, по итогам 2022 года экономика региона должна была показать спад на 4,1%. В банке ждут, что ВВП России сократится на 11,2%, ВВП Украины – на 45,1%.

Елена Беляева
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