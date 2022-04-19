Всемирным банком снижен прогноз роста мировой экономики

Как пишет kommersant, причиной стали конфликт на Украине, локдаун из-за COVID-19 в Китае, рост цен на энергоносители, удобрения и продовольствия, а также высокая вероятность повышения процентных ставок.

В первой половине апреля Всемирный банк обновил прогноз по развитию экономики в Европе и Центральной Азии. По оценкам организации, по итогам 2022 года экономика региона должна была показать спад на 4,1%. В банке ждут, что ВВП России сократится на 11,2%, ВВП Украины – на 45,1%.