00:26 19.04.2022
Всемирным банком снижен прогноз роста мировой экономики
Фото: pixabay
Глава международной финансовой организации Дэвид Милпасс заявил о том, что прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 года снижен с 4,1% до 3,2%, передает Zakon.kz.
Как пишет kommersant, причиной стали конфликт на Украине, локдаун из-за COVID-19 в Китае, рост цен на энергоносители, удобрения и продовольствия, а также высокая вероятность повышения процентных ставок.
В первой половине апреля Всемирный банк обновил прогноз по развитию экономики в Европе и Центральной Азии. По оценкам организации, по итогам 2022 года экономика региона должна была показать спад на 4,1%. В банке ждут, что ВВП России сократится на 11,2%, ВВП Украины – на 45,1%.