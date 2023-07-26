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МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики в текущем году

МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики в текущем году Фото: pxhere
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста мировой экономики в 2023 году на 0,2 процентного пункта по сравнению с апрельской оценкой, до 3%, прогноз на 2024 год оставлен без изменения – также на уровне 3%, сообщает Zakon.kz.

Аналогичный показатель ожидается и в 2024 году, говорится в новом докладе Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook.

"Хотя прогноз на 2023 год немного выше, чем прогнозировалось в Обзоре мировой экономики за апрель 2023 года, он остается слабым по историческим меркам. На формирующихся рынках и в развивающихся экономиках перспективы роста в 2023-2024 годах представляются в целом стабильными, хотя имеются значимые сдвиги по регионам", – пишут составители исследования.

МВФ также дал прогноз по средней цене барреля нефти. По его оценке, она составит в этом году $76,43 за баррель, а в 2024 году – $71,68 за баррель. Цены на нефть в 2022 году выросли на 39%. Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году они упадут примерно на 21%.

В апреле глава МВФ предрекла скорый "бум" из-за проблем в мировой экономике.

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