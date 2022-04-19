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Законодательство РК
10:01 19.04.2022

Третью финпирамиду GAP выявили в Актобе

финпирамида Фото: Zakon.kz
В Актобе Агентством по финансовому мониторингу выявлена финансовая пирамида GAP. Начато досудебное расследование по ст. 217, ч. 1 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой», передает Zakon.kz.
Организаторы предлагали гражданам купить жилье или авто с первоначальным взносом в размере 10%. Тем самым обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. Агентство финансового мониторинга

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее была пресечена деятельность представительств финансовой пирамиды GAP в Костанае и Шымкенте.

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