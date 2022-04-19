Третью финпирамиду GAP выявили в Актобе

Организаторы предлагали гражданам купить жилье или авто с первоначальным взносом в размере 10%. Тем самым обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. Агентство финансового мониторинга

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее была пресечена деятельность представительств финансовой пирамиды GAP в Костанае и Шымкенте.