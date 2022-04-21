Пластический хирург рассказал, какие операции наиболее популярны в Казахстане

Заведующий учебной частью кафедры пластической хирургии, эстетической медицины и лазерной косметологии КазНМУ Момынжан Надыров рассказал, что самыми популярными пластическими операциями у казахстанок сегодня являются операции на веках (верхняя или нижняя блефаропластика), а также операции на груди (эндопротезирование молочных желез, подтяжка груди).

Чаще всего возраст пациенток колеблется от 25 до 40 лет. Стоимость операции зависит от ее сложности и используемого оборудования. Самая дешевая – блефаропластика, может стоить от 370 тыс. тенге, самая дорогая – подтяжка груди с использованием имплантов, ее стоимость может доходить до 2 млн тенге. Момынжан Надыров

Один из ведущих казахстанских пластических хирургов Леон Дерябин отметил, что стоимость пластических операций определяется индивидуально и зависит от поставленных задач. Но, однозначно, эти операции недешевые.

Самая популярная пластическая операция на данный момент – периорбитопластика, это блефаропластика в сочетании с методиками омоложения области вокруг глаз. На втором месте – маммопластика (увеличение груди), в топе также липосакция (удаление жировых отложений хирургическим путем). Леон Дерябин

Для того, чтобы стать пластическим хирургом, необходимо обладать не только специальными знаниями, подтвержденными соответствующим дипломом, но и определенным набором качеств. В первую очередь, стрессоустойчивостью и умением ответить за результат.

В пластической хирургии надо быть еще и немного психологом, нужно знать и понять, что хочет пациент и оправдать его или ее надежды. Если в обычной хирургии вы вырезали аппендицит или желчный пузырь, закрыли и все, то в пластической хирургии вашу работу будут видеть все, это шов, который невозможно скрыть. В этом сложность, нужно очень аккуратно относиться к своей работе. Заведующий учебной частью кафедры пластической хирургии КазНМУ Момынжан Надыров

Леон Дерябин добавил, что на старте своей карьеры он регулярно испытывал большой стресс.

Самая запоминающая операция – это первая грудь. Я прооперировал. На следующий день подошел, подумал, что-то слишком большой оттек. Попросил анестезиолога опять дать наркоз, открыл, оказалось, что там все идеально, закрыл. Вот это такой стресс был. После этого перемена пола была – достаточно глобальная операция, которая дает навык аногенитальной зоны, увеличения молочной железы, гормональной стимуляции. Интересная операция, но требует очень длительной реабилитации и в условиях частной клиники это очень тяжело, но и у нас с документацией достаточно проблематично с пациентами. Хотя потребность есть среди населения. Леон Дерябин

По совету специалиста, будущим пластическим хирургам еще во время обучения желательно сосредоточиться только на трех видах операций, которые и станут специализацией.