Врач рассказал о пластических операциях Ксении Бородиной и их стоимости

Хирург Денис Агапов раскрыл стоимость пластических операций российской телеведущей Ксении Бородиной, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канау "Звездач" он рассказал, что Бородина делала ринопластику, а также контурную пластику губ, что уже не является чем-то необычным. Кроме того, специалист отметил изменения в положении бровей и височной области, предположив, что телеведущая могла сделать эндоскопическую периорбитопластику, хотя это также может быть результатом удачного макияжа.

Агапов также уточнил, что стоимость контурной пластики губ варьируется от 30 до 300 тысяч рублей, ринопластики — от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей, а эндоскопическая периорбитопластика обходится примерно в миллион рублей. Таким образом, общие затраты Бородиной на данные процедуры могли превысить 2 миллиона рублей (10 млн тенге).

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина посвятила видео своему возлюбленному.