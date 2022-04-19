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Законодательство РК
10:59 19.04.2022

Выпускники колледжей и вузов должны быть востребованы на рынке труда – Алихан Смаилов

премьер-министр РК Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства дал поручения по подготовке квалифицированных кадров в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Нужна перезагрузка системы высшего образования для повышения конкурентоспособности отечественных университетов и сокращения оттока молодежи после обучения в зарубежных вузах.Премьер-министр Алихан Смаилов

В целях подготовки кадров планируется создать региональные карты потребностей в специалистах, организовать шефство предприятий над колледжами, отметил глава правительства.

По словам Смаилова, в школах должна вестись ранняя профориентация. Колледжи и вузы должны стать «центром притяжения» для молодежи, работодателей, инвесторов и предлагать не только традиционные, но и краткосрочные программы обучения.

Мировой опыт показывает, что качество подготовки кадров обеспечивается за счет четкого разделения зоны ответственности между государством, предприятиями и учебными заведениями. Поэтому акиматам необходимо принять меры по внедрению эффективных форм партнерства колледжей с предприятиями. Это шефство, а также дуальное обучение. Алихан Смаилов

Смаилов добавил, что для опережающей подготовки специалистов также следует использовать Атлас новых профессий. Он должен содержать долгосрочный прогноз будущих профессий и регулярно актуализироваться.

Самое главное – выпускники колледжей и университетов должны быть востребованы на рынке труда. Подготовка кадров должна основываться как на текущем спросе в специалистах, так и на прогнозных данных рынка труда. Все эти задачи должны быть учтены в концепции развития образования до 2025 года.Алихан Смаилов

В связи с этим он поручил Министерству труда и соцзащиты совместно с заинтересованными госорганами, акиматами, НПП «Атамекен» проработать вопросы увеличения охвата краткосрочным обучением и обеспечить мониторинг по его эффективности.

Кроме того, Смаилов поручил принять меры по новым подходам в прогнозировании спроса на кадры в регионах, разработке новых и актуализации действующих профстандартов, проведению независимой оценки квалификаций.

Акиматам регионов принять меры по увеличению государственного образовательного заказа из местного бюджета на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием, выделению средств на оснащение колледжей по примеру проекта «Жас маман», налаживанию совместно с предприятиями целевой подготовки специалистов.Алихан Смаилов

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