Выпускники колледжей и вузов должны быть востребованы на рынке труда – Алихан Смаилов



Нужна перезагрузка системы высшего образования для повышения конкурентоспособности отечественных университетов и сокращения оттока молодежи после обучения в зарубежных вузах. Премьер-министр Алихан Смаилов

В целях подготовки кадров планируется создать региональные карты потребностей в специалистах, организовать шефство предприятий над колледжами, отметил глава правительства.

По словам Смаилова, в школах должна вестись ранняя профориентация. Колледжи и вузы должны стать «центром притяжения» для молодежи, работодателей, инвесторов и предлагать не только традиционные, но и краткосрочные программы обучения.

Мировой опыт показывает, что качество подготовки кадров обеспечивается за счет четкого разделения зоны ответственности между государством, предприятиями и учебными заведениями. Поэтому акиматам необходимо принять меры по внедрению эффективных форм партнерства колледжей с предприятиями. Это шефство, а также дуальное обучение. Алихан Смаилов

Смаилов добавил, что для опережающей подготовки специалистов также следует использовать Атлас новых профессий. Он должен содержать долгосрочный прогноз будущих профессий и регулярно актуализироваться.

Самое главное – выпускники колледжей и университетов должны быть востребованы на рынке труда. Подготовка кадров должна основываться как на текущем спросе в специалистах, так и на прогнозных данных рынка труда. Все эти задачи должны быть учтены в концепции развития образования до 2025 года. Алихан Смаилов

В связи с этим он поручил Министерству труда и соцзащиты совместно с заинтересованными госорганами, акиматами, НПП «Атамекен» проработать вопросы увеличения охвата краткосрочным обучением и обеспечить мониторинг по его эффективности.

Кроме того, Смаилов поручил принять меры по новым подходам в прогнозировании спроса на кадры в регионах, разработке новых и актуализации действующих профстандартов, проведению независимой оценки квалификаций.

Акиматам регионов принять меры по увеличению государственного образовательного заказа из местного бюджета на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием, выделению средств на оснащение колледжей по примеру проекта «Жас маман», налаживанию совместно с предприятиями целевой подготовки специалистов. Алихан Смаилов