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Законодательство РК
10:42 19.04.2022

Акбулакскому стрелку грозит пожизненное заключение

Игорь Дужнов, акбулакский стрелок, грозит пожизненное заключение Фото: Zoom
В Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве пятерых человек в алматинском микрорайоне Акбулак 20 сентября 2021 года. Идут прения сторон, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе прений прокурор попросил для обвиняемого Игоря Дужнова максимальной меры наказания.

С учетом отсутствия у Дужнова какого-либо раскаяния в содеянном, считаю необходимым назначить ему максимальное наказание с отбыванием в учреждении чрезвычайной безопасности без конфискации имущества. Прокурор

Напомним, 20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по ст. «Убийство» и «Нападение на представителя власти».

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