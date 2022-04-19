Акбулакскому стрелку грозит пожизненное заключение

В ходе прений прокурор попросил для обвиняемого Игоря Дужнова максимальной меры наказания.

С учетом отсутствия у Дужнова какого-либо раскаяния в содеянном, считаю необходимым назначить ему максимальное наказание с отбыванием в учреждении чрезвычайной безопасности без конфискации имущества. Прокурор

Напомним, 20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по ст. «Убийство» и «Нападение на представителя власти».