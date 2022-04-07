Суд над акбулакским стрелком – Игорь Дужнов не признает свою вину

Игорь Дужнов в ходе допроса рассказал о событиях 20 сентября 2021 года. По его словам, имело место незаконное выселение.

Я понял, что мою семью физически вышвырнут на улицу. Остановить незаконное выселение можно только путем применения активного сопротивления, направленного на поражение живой силы противника, ворвавшегося на территорию моего жилища. У меня лежало оружие в гараже. Я зашел в гараж, зарядил 10 патронами большой магазин, вышел на удобную позицию, скомандовал ворвавшимся: «Все – к стене!». Дал возможность людям, непричастным к вторжению, отойти в сторону. Игорь Дужнов

Виновным подсудимый себя не считает, поскольку не видел другого решения для предотвращения выселения его семьи.

Напомним, 20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по ст. «Убийство» и «Нападение на представителя власти».

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.