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Законодательство РК
11:57 07.04.2022

Суд над акбулакским стрелком – Игорь Дужнов не признает свою вину

суд Дужнов Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве пятерых человек в алматинском микрорайоне Акбулак 20 сентября 2021 года. Подсудимый изложил свою версию случившегося, передает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Дужнов в ходе допроса рассказал о событиях 20 сентября 2021 года. По его словам, имело место незаконное выселение.

Я понял, что мою семью физически вышвырнут на улицу. Остановить незаконное выселение можно только путем применения активного сопротивления, направленного на поражение живой силы противника, ворвавшегося на территорию моего жилища. У меня лежало оружие в гараже. Я зашел в гараж, зарядил 10 патронами большой магазин, вышел на удобную позицию, скомандовал ворвавшимся: «Все – к стене!». Дал возможность людям, непричастным к вторжению, отойти в сторону.Игорь Дужнов

Виновным подсудимый себя не считает, поскольку не видел другого решения для предотвращения выселения его семьи.

Напомним, 20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по ст. «Убийство» и «Нападение на представителя власти».

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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