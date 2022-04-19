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11:43 19.04.2022

Боксер Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам

Бокс Сравнение с Головкиным Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы попросил представителей зарубежных СМИ не сравнивать его с именитым соотечественником Геннадием Головкиным, сообщает Zakon.kz.

Об этом Жанибек Алимханулы сообщил на своей странице в Twitter, выпустив официальное заявление.

Все говорят, что я новый Головкин из Казахстана. Я хочу сказать всем, что я не новый Головкин. Я  – Жанибек. У меня другой стиль. У меня другая история!Жанибек Алимханулы

После этого заявления казахстанский боксер не забыл про своих фанатов. Он обратился к ним через Instagram.

Иностранные журналисты называют меня вторым Головкиным. Я ответил им через свой твит по-английски. Мои поклонники прекрасно знают, как я уважаю брата Гену. GGG, который возвышает честь страны, заслуживает уважения! Но я не хочу узнавать мир по чьему-то имени. Я не второй Головкин. Я Жанибек, я QAZAQ STYLE. У каждого свое имя!Жанибек Алимханулы

21 мая в Лас-Вегасе состоится поединок Жанибека Алимханулы против британца Дэнни Дигнума.

Мы трудимся над созданием истории. Планируем стать чемпионами в четырех весовых категориях. Это не пустые слова, это цель. Мы команда, которая уже доказала, что наше слово и дело не расходятся! Мы говорим глобально. Занимаемся серьезными делами, не мелочимся. У меня есть свой путь и свой стиль, который не похож ни на кого. Это хорошо знают поклонники. 21 мая в казахской степи одним чемпионом будет больше! Давайте встретимся в День Победы.Жанибек Алимханулы

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