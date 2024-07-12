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Такие испытания нас не сломают: Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам

Такие испытания нас не сломают: Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 00:42 Фото: Instagram/janibek_qazaqstyle
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы после госпитализации 12 июля сделал заявление, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он поблагодарил фанатов за поддержку. 

"За каждой трудностью скрывается облегчение! Мы тоже проходим испытание во время сброса веса, дорогие друзья! Большое спасибо всем, кто беспокоится и поддерживает нас! Здоровье на первом месте! Не болейте и берегите своих близких! Мы бойцы, такие испытания нас не сломают, а только закалят! Если будет на то воля, мы еще много раз покажем миру казахский стиль! Спасибо за вашу поддержку!" – написал он под постом.

Также команда боксера сделала заявление, в котором говорится, что сейчас состояние Жанибека стабильное.

"Мы знаем, что новость о том, что бой не состоится, огорчила вас так же, как и нас. Сотни поклонников со всего мира с нетерпением ждали увидеть наше выступление. Мы также усердно готовились к выходу на ринг, чтобы продемонстрировать Qazaq style. Однако, как и многие спортсмены, мы столкнулись с трудностями при сбросе веса. Впервые пережили такую ситуацию. Всю ночь мы провели в больнице. Сейчас состояние Жанибека стабильное. Здоровье на первом месте! Дай Бог, через 2-3 месяца мы восстановимся и вернемся на ринг," — говорится в заявлении команды.

Ранее сообщалось, что Жанибек Алимханулы в преддверии боя с новозеландцем Андреем Михайловичем 12 июля с обезвоживанием попал в больницу

Бой Алимханулы — Михайлович должен был пройти утром в воскресенье, 14 июля. В Лас-Вегасе 31-летний казахстанец должен был защищать свои пояса WBO и IBF в среднем весе (15-0, 10 KO).

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