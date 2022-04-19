Как уберечь питомца от укусов клещей, рассказала ветеринар

Клеща, который не успел присосаться, очень тяжело рассмотреть на животном, говорят специалисты. Паразит — очень маленькое, всего в пару миллиметров, паукообразное насекомое темного цвета.

Обычно владельцам питомцев удается обнаружить клеща, когда он уже напьется крови. Он становится крупным, похожим на довольно большую горошину (около 1,5 см), а его тельце приобретает серый цвет. При этом клещ присасывается к коже так, что его тельце остается на поверхности.

Ветеринарный врач Камила Нурмашева указала на ошибки, которые допускают владельцы животных при снятии клеща с питомца, и объяснила, как правильно извлечь паразита.

Если вы обнаружили клеща на собаке или кошке, его нужно аккуратно подцепить пинцетом, ближе к головке, то есть ближе к телу животного, прокрутить против часовой или по часовой стрелке и только после этого вытащить вместе с головкой. Не следует ничем обрабатывать место укуса (йодом, зеленкой, спиртовыми растворами или маслом). Прижигать спиртовыми растворами не рекомендуется, потому как можно причинить ожоги. Для обработки маслом нет особых противопоказаний, кроме того, что собаки и кошки, совершая груминг (умывание, вылизывание шерсти. – Прим. ред.) – слижут все, тем самым вызовут дополнительные осложнения в виде диареи и тошноты. Ветеринар Камила Нурмашева

Важно помнить, что ни в коем случае нельзя резко выдергивать клеща. Это может привести к тому, что его хоботок останется в теле животного. Также нельзя сдавливать клеща пинцетом, так можно выдавить содержимое паразита вместе с возбудителями болезней в ранку.

Специалист отметила, что в Алматы животное может быть укушено клещом практически круглый год, даже зимой. В зимнее время года, в декабре и в феврале, в городе бывает нулевая и плюсовая температура. Клещи, которые зимуют в сене, при потеплении просыпаются, почувствовав температуру тела животного, начинают активизироваться и искать питание. Если ваш пес повалялся в стоге сена или полежал на сенной подстилке, нужно его обязательно осмотреть на наличие клещей. А лучше не забывать регулярно обрабатывать животное специальными препаратами.

Если вы выводите животное на прогулку в лес или в горы, необходимо, помимо применения капель или таблеток, использовать спреи, которые обладают отпугивающим действием. Клещей можно встретить практически круглый год. Поэтому животных требуется обрабатывать регулярно. Для этого существуют капли, таблетки, ошейники и специальные спреи. Длительность действия капель – один месяц, но после каждого купания их эффективность снижается. Таблетки применяются внутрь и действуют приблизительно от месяца до трех, в зависимости от препарата. Ошейники имеют спектр действия от одного месяца до восьми. Они хорошо работают против клещей и блох. При обработке животного необходимо четко учитывать весовую категорию. Камила Нурмашева

В беседе врач подчеркнула, что не советует применять обработку от паразитов каплями на холку. Заявлено, что они, якобы, имеют натуральный состав на основе масел растений. Но на деле – это всего лишь репеллент (отпугивающее вещество. – Прим. ред.), и защищать от укусов и передачи инфекций он не способен.

Сложно обнаружить клеща у животных, которые имеют длинную шерсть. В ней заметить паразита практически невозможно, так как они прячутся в самых «потаенных» местах, где кожа животного наиболее тонкая: на подбородке, в области подмышек, в паховых областях, на голове.

Врач порекомендовала обратиться за помощью в ветеринарную клинику для диагностики возможного заболевания, если питомец все-таки подцепил клеща. Для собак самой опасной инфекцией, которую переносят клещи, является пироплазмоз.

Укус клещей грозит собаке такими заболеваниями, как пироплазмоз, бабезиоз, анаплазмоз и множеством других, которые в некоторых случаях могут привести к летальному исходу. Некоторые болезни могут иметь длительный инкубационный период – от шести до 12 месяцев. Если вы заметили, что на животном клещ, лучше обратиться в клинику для оказания первой необходимой помощи и для диагностики заболевания. Ветеринар Камила Нурмашева

Кроме того, в случае, если вы сняли клеща самостоятельно, лучше отнести его в лабораторию для диагностики на такие векторные инфекции, как эрлихиоз и анаплазмоз. Но после этого все же необходимо посетить ветеринарную клинику и показать животное врачу.

Если владелец боится снимать клеща самостоятельно, это может сделать ветеринарный врач и дать рекомендации по лечению животного в инкубационный период болезни. Самые распространенные заболевания после укуса клеща – это бабезиоз или пироплазмоз. Основные признаки этих заболеваний: моча темного цвета, высокая температура, отказ от еды. Если вы заметили такие признаки у животного, вам следует обратиться в клинику. Камила Нурмашева

По словам специалиста, у кошек случаи заражения после укуса клеща достаточно редки, но возможно заражение бабезиозом и болезнью Лайма. Осложняется выявление паразита тем, что у котиков отсутствует симптоматика заболевания.

Если все-таки такой диагноз животному поставлен, необходимо дальнейшее обследование кошки на сочетанные инфекции. Но, стоит отметить, бабезиоз на практике встречается крайне редко. Камила Нурмашева