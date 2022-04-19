В Казахстане изменились правила возврата превышения НДС

Как сообщили в Министерстве финансов, новые правила разработаны в соответствии со ст. 136 и 429 Налогового кодекса и регулируют взаимоотношения с бюджетом по возврату НДС экспортерам и другим категориям налогоплательщиков.

Изменения вступили в силу с 14 апреля 2022 года.

При разработке акта учтены замечания, предложения и рекомендации бизнес-сообщества. Проект приказа был размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года. На все замечания и предложения были предоставлены ответы с обоснованиями. Соответственно, соблюдены все процедуры и сроки внесения изменений в нормативные правовые акты. Министерство финансов

Согласно новым правилам, теперь во время проверок будет проводиться анализ взаиморасчетов с поставщиками через взаимосвязанные стороны, что исключит возможность возврата превышения НДС, образованного в результате применения серых схем.

Также, исходя из практического опыта проверок, в правила введены математические формулы расчета вместо текстовых формулировок. Формулы способствуют внедрению единообразной практики применения норм законодательства и исключают риск неверного определения суммы и субъективную оценку проверяющего.

Кроме того, ранее действовавшие 15 отрицательных критериев сокращены до 12, а также дополнительно введены 12 положительных критериев, которые направлены на поддержку добросовестных производителей.

Также усовершенствован порядок расчета критериев, если ранее отрицательные баллы присваивались за сам факт риска, то по новым правилам баллы присваиваются по масштабу риска, пояснили в ведомстве.