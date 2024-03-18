В Казахстане изменились правила возврата превышения НДС и применения СУР

Приказом министра финансов от 12 марта 2024 года внесены изменения в Правила возврата превышения налога на добавленную стоимость и применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности суммы превышения НДС, а также критериев степени риска, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки коснулись:

условий формирования аналитического отчета "Пирамида" по риску неисполнения налоговых обязательств по непосредственным поставщикам;

суммы превышения НДС, подлежащей к возврату при установлении нарушений по определенным категориям налогоплательщиков;

признаков риска применения поставщиками схем уклонения от уплаты налогов;

назначения встречной проверки по взаиморасчетам с непосредственным поставщиком.

Так, говорится, что отчет "Пирамида" формируется в целях определения достоверности сумм превышения НДС, предъявленного к возврату и выявления следующих рисков:

риска неисполнения налоговых обязательств;

риска применения поставщиками схем уклонения от уплаты налогов.

Результатом формирования отчета "Пирамида" является сводная таблица взаиморасчетов между услугополучателем и поставщиками различных уровней за каждый налоговый период.

Отчет "Пирамида" формируется по всем уровням поставщиков услугополучателя, за исключением случаев:

превышения суммы нарушений над суммой НДС, относимого в зачет по поставщику, непосредственно или через посредников (агентов, комиссионеров или поверенных), поставивших товары, выполнивших работы или оказавших услуги проверяемому услугополучателю;

предусмотренных пунктами 46 и 47 настоящих Правил;

установления поставщика, у которого общая сумма НДС по выписанным счет-фактурам за налоговый период не превышает 300-кратного размера МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату формирования отчета "Пирамида";

установления самого услугополучателя, по которому формируется отчет "Пирамида".

По услугополучателю, состоящему на горизонтальном мониторинге, отчет "Пирамида" формируется исключительно по непосредственным поставщикам услугополучателя.

Риском неисполнения налоговых обязательств признаются выявленные расхождения в результате сверки сведений налоговой отчетности поставщика и сведений ИС, а также другие сведения, указывающие на неисполнение (неполное исполнение) налоговых обязательств по исчислению и уплате НДС в бюджет.

Услугодатель формирует отчет "Пирамида" по риску неисполнения налоговых обязательств исключительно по непосредственным поставщикам услугополучателя.

Согласно правилам непосредственными поставщиками признаются:

поставщики, непосредственно или через посредников (агентов, комиссионеров или поверенных) поставившие товары, выполнившие работы или оказавшие услуги услугополучателю, по которому формируется отчет "Пирамида";

поставщики, непосредственно или через посредников (агентов, комиссионеров или поверенных) поставившие товары, выполнившие работы или оказавшие услуги через взаимосвязанные стороны.

Взаимосвязанными сторонами признаются физические или юридические лица, имеющие взаимоотношения, которые соответствуют одному либо нескольким из следующих условий:

одно лицо является крупным участником другого лица;

лица связаны договором, в соответствии с которым одно из них вправе определять решения, принимаемые другим;

юридическое лицо находится под контролем крупного участника или должностного лица другого юридического лица;

крупный акционер, крупный участник или должностное лицо одного юридического лица являются крупным акционером, крупным участником либо должностным лицом другого юридического лица;

юридическое лицо совместно с другим юридическим лицом находится под контролем третьего лица;

физическое лицо является руководителем юридического лица, указанного в подпунктах 2) - 5) настоящего пункта, за исключением независимого директора акционерного общества.

Риском применения поставщиками схем уклонения от уплаты налогов признается наличие признаков, указывающих на заключение сделок с целью получения права на зачет сумм НДС без фактической поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

К таким признакам относится наличие на различных уровнях поставщиков:

которым ограничена выписка электронных счетов-фактур в информационной системе электронных счетов-фактур в соответствии со статьей 120-1 Налогового кодекса;

регистрация (перерегистрация) которых на основании вступившего в законную силу решения суда признана недействительной;

в отношении которых имеется факт регистрации в Едином реестре досудебного расследования уголовного дела по статье 216 Уголовного кодекса Республика Казахстан;

сделки, которые судом признаны недействительными.

При подтверждении достоверности суммы превышения НДС расхождения не учитываются как риск неисполнения налоговых обязательств по следующим поставщикам:

изменивших сроки исполнения налогового обязательства по уплате НДС в соответствии с главой 6 Налогового кодекса до завершения тематической проверки услугополучателя;

по которым направлены извещения о нарушениях с низкой степенью риска, выявленных по результатам камерального контроля;

по которым нарушения налогового законодательства не подтверждены по результатам встречных проверок;

по которым нарушения налогового законодательства, выявленные по результатам анализа аналитического отчета "Пирамида", не подтверждены по полученным ответам на запросы о принятии мер по их устранению поставщиками товаров, работ, услуг;

по которым нарушения налогового законодательства, выявленные по результатам анализа аналитического отчета "Пирамида", приходятся на налоговые периоды, по которым услугополучателем, состоящим на налоговом мониторинге, не предъявлено требование о возврате суммы превышения налога на добавленную стоимость, указанного в декларации по налогу на добавленную стоимость в соответствии со статьей 431 Налогового кодекса.

Также правила дополнены пунктом, что при подтверждении достоверности суммы превышения НДС признаки, установленные в соответствии с пунктом 47 правил, не учитываются как риски применения схем уклонения от уплаты налогов следующими поставщиками:

в отношении которых отменено ограничение выписки электронных счетов-фактур в информационной системе электронных счетов-фактур, подтвержденное сведениями информационных систем на дату вынесения предварительного решения по административному делу, но не позднее чем за три рабочих дня до принятия административного акта;

в отношении которых прекращено уголовное дело по реабилитирующим основаниям на дату получения сведений органа уголовного преследования о статусе уголовного дела;

устранившего нарушения в цепочке поставки товаров, работ, услуг, в том числе признания сделки действительной на основании вступившего в законную силу решения суда;

по которым нарушения налогового законодательства, выявленные по результатам анализа аналитического отчета "Пирамида", приходятся на налоговые периоды, по которым услугополучателем, состоящим на налоговом мониторинге, не предъявлено требование о возврате суммы превышения налога на добавленную стоимость, указанного в декларации по налогу на добавленную стоимость;

осуществляющего поставку электрической и тепловой энергии, воды и (или) газа, за исключением электрической и тепловой энергии, воды и (или) газа, которые в дальнейшем экспортированы их покупателем;

осуществляющего поставку услуг связи;

являющегося недропользователем, осуществляющим деятельность на основании соглашения (контракта) о разделе продукции, заключенном с правительством или компетентным органом;

состоящим на налоговом мониторинге, в том числе крупных налогоплательщиков и на горизонтальном мониторинге;

являющимся национальным управляющим холдингом, национальным холдингом, национальной компанией;

являющимся производителем товаров собственного производства.

Производителем товаров собственного производства признается:

налогоплательщик, включенный в Перечень производителей товаров собственного производства;

производитель товара, приобретенного услугополучателем (за исключением производителей шкур крупного и мелкогорогатого скота и лиц, перерабатывающих лом цветных и черных металлов), установленный по результатам встречной проверки.

Производителем товаров собственного производства также является поставщик, признанный производителем в течение всего проверяемого периода услугополучателя.

Положения пункта, касающегося выявления по результатам отчета "Пирамида" у поставщиков товаров, работ, услуг нарушений налогового законодательства, не применяются при устранении нарушений, выявленных по результатам отчета "Пирамида" непосредственными поставщиками проверяемого услугополучателя:

имеющих право на применение упрощенного порядка (независимо от использования данного права);

реализующих инвестиционный проект в рамках республиканской карты индустриализации, утверждаемой правительством РК, стоимость которого составляет не менее 150 000 000 МРП;

осуществляющих деятельность в рамках контракта на недропользование и имеющим средний коэффициент налоговой нагрузки не менее 20%, рассчитанный за последние 5 лет, предшествующих налоговому периоду, в котором предъявлено требование о возврате превышения НДС;

осуществляющих разведку или добычу углеводородов на море в рамках соглашения о разделе продукции.

При этом факт устранения нарушений поставщиками определяется по полученным до завершения тематической проверки ответам ОГД на запросы о принятии мер по устранению нарушений или сведениям услугополучателя об устранении нарушений, подтвержденных сведениями информационных систем.

Встречная проверка по взаиморасчетам с непосредственным поставщиком также назначается в следующих случаях, если поставщик:



при расчете в наличной форме с услугополучателем превысил минимум, установленный статьей 402 Налогового кодекса;

является плательщиком НДС, относившим в зачет НДС;

является плательщиком НДС, снятым с учета в отчетном налоговом периоде и не отразившим в ликвидационной отчетности облагаемый оборот;

является посредником (агентом, комиссионером или поверенным);

является экспедитором;

включен в список, представляемый услугополучатем в качестве поставщика товаров собственного производства.

Положения настоящего пункта не применяется по операциям между проверяемым налогоплательщиком и его непосредственным поставщиком – налогоплательщиком, подлежащим налоговому мониторингу.

Подтверждение достоверности сумм НДС по операциям с налогоплательщиком, подлежащим налоговому мониторингу, производится ОГД, назначившим тематическую проверку, на основании данных налоговой отчетности и (или) информационной системы электронных счетов-фактур, имеющихся в налоговых органах.

Приказ вводится в действие с 26 марта 2024 года.