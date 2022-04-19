Полицейские Алматы обратились к владельцам мопедов

В Алматы остро стоит вопрос с передвижением мопедов, электросамокатов и других видов микромобильного транспорта. Нередко лица, управляющие данными видами транспорта, нарушают правила дорожного движения РК, тем самым создавая опасность для других участников дорожного движения. Начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Манап Саттаров

По словам Саттарова, число ДТП с участием альтернативных средств передвижения за последние месяцы только возросло. Так, за три месяца текущего года на дорогах города с участием мопедов зарегистрировано 62 ДТП, в результате чего 72 человека получили различные травмы.

За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 38 лиц, управляющих мопедами.

По данным спикера, в настоящее время строевыми подразделениями полиции усилена профилактическая работа с водителями скутеров, мопедов, самокатов и велосипедов, нацеленная на минимизацию дорожно-транспортных происшествий с их участием.