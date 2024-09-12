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Пять человек погибли в ДТП с автобусами в Алматы

Пять человек погибли в ДТП с автобусами в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 14:09 Фото: Zakon.kz
В Алматы с начала года с участием пассажирского транспорта произошло 173 дорожно-транспортных происшествия, в результате пять человек погибли, 212 получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 сентября рассказали в пресс-службе ДП города. Там отметили, что для предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта на постоянной основе проводится профилактическая работа.

"В частности, на предмет соблюдения режима труда и отдыха и простых правил по преодолению сонливости. К примеру, рекомендуем несколько физических упражнений, умывание холодной водой, согревающие напитки – чай, кофе, утоление голода и др. Казалось бы, простые детали, но они играют немаловажную роль в обеспечении безопасности пассажирских перевозок", – сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

Кроме того, руководителям автопредприятий и медицинским работникам рекомендовано проводить ежедневные проверки водителей для определения степени переутомления.

26 июня 2024 года в Алматы на пересечении пр. Сейфуллина и ул. Макатаева автобус врезался в магазин. В результате пострадали 16 пассажиров, один человек скончался на месте. 5 июля 2024 года на пересечении улиц Тюлькубасской и Жангельдина произошло столкновение автобуса №8 с микроавтобусом Toyota Hiace, в результате пострадали семь пассажиров.

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