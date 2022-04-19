14:20 19.04.2022
180 млрд тенге намеревались похитить должностные лица Минэкологии и «Оператора РОП» – Антикор
Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой при координации Генеральной прокуратуры предотвращено хищение денежных средств ТОО «Оператор РОП» в размере 180 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.
Должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию.Пресс-служба Антикоррупционной службы
При этом, как уточнили в ведомстве, «электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль».
Противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы. Вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО «Оператор РОП» содержатся под стражей. Итоговое решение о виновности будет определено судом.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.