180 млрд тенге намеревались похитить должностные лица Минэкологии и «Оператора РОП» – Антикор

Должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию. Пресс-служба Антикоррупционной службы

При этом, как уточнили в ведомстве, «электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль».

Противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы. Вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО «Оператор РОП» содержатся под стражей. Итоговое решение о виновности будет определено судом. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.