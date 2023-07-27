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Законодательство РК

Подозреваемая по делу "Оператора РОП" экстрадирована из ОАЭ В Казахстан

задержание Фото: Антикоррупционная служба РК
Антикоррупционной службой при содействии Генеральной прокуратуры РК и Интерпола, из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирована в Казахстан находящаяся в международном розыске бывший учредитель ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарова, сообщает Zakon.kz.

Она подозревается в хищении 920 млн тенге при соучастии генерального директора ТОО "Оператор РОП" Коротенко С.

"27 июля в 19:01 Муктарова задержана на территории аэропорта г. Астаны и водворена в следственный изолятор. Досудебное расследование продолжается". Антикоррупционная служба

Ранее сообщалось, что экс-учредителя "Оператора РОП" Шнар Муктарову задержали в ОАЭ.

Отметим, что суд в Астане установил, что трое руководителей РОП поочередно, начиная с 2016 года, при пособничестве вице-министра экологии (ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК) неоднократно похищали бюджетные средства в особо крупном размере. Бывшую учредительницу ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарову объявили в розыск. За информацию о ней обещали вознаграждение до 12 млн тенге.

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Елена Беляева
Казахстан ОАЭ
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