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Законодательство РК
14:34 19.04.2022

Перевод предмета «Самопознание» в факультативы – комментарий МОН РК

школьник, урок Фото: Zakon.kz
Ранее в Министерстве образования сообщали, что предмет «Самопознание» будет переведен из обязательного в разряд факультативных. В связи с этим в министерство поступают вопросы со стороны педагогов, которые преподают этот предмет, передает Zakon.kz.

Cо следующего учебного года предмет «Самопознание» будет проводиться по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 класс, как это было раньше.

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«Самопознание» переведут в разряд факультативов – МОН

Напомним, с 2000 года было начато постепенное внедрение учебного предмета «Самопознание» в организациях образования.

В настоящее время Министерство образования и науки проводит работу по пересмотру типовых учебных планов и программ по всем уровням. Их содержание пересматривается с учетом современных тенденций и в целях снижения учебной нагрузки школьников.

В связи с этим в министерство поступают вопросы со стороны педагогов, которые преподают предмет «Самопознание» и переживают за свою педагогическую нагрузку.

Педагоги смогут продолжить работу в рамках своей основной квалификации, а именно в качестве социальных педагогов. При этом для студентов, обучающихся по специальности «Социальная педагогика и самопознание» и желающих перевестись на другие направления, будут созданы условия для перевода на другие образовательные программы во время каникул. Это уже предусмотрено в нормативных документах. Вузами будет проделана соответствующая работа по переводу студентов и перезачету их кредитов. Пресс-служба МОН РК

Как отметили в ведомстве, выпускники программы «Социальная педагогика и самопознание» могут работать по своему основному направлению.

Анастасия Стативкина
МО РК
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