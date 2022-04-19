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Законодательство РК
15:22 19.04.2022

Мошенник обещал алматинцам дешевые машины из Грузии

мошенник, дешевые машины Фото: пресс-служба ДП Алматы
В Алматы мужчина распространил среди знакомых информацию о том, что занимается доставкой из Грузии автомобилей по цене ниже рыночной, передает Zakon.kz.

В ходе переговоров мужчина торопил покупателей срочно перечислить задаток. Но после он переставал выходить на связь.

На данный момент в отношении подозреваемого зарегистрировано три заявления.

В отношении гражданина У. начато досудебное расследование по ст. 190, ч. 3, п. 4 УК РК. Не исключено, что задержанный мог обмануть гораздо больше людей. Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр

Граждан, пострадавших от действий указанного человека, просят обратиться по телефонам: +7 (727) 298-53-02, 298-53-05.

Анастасия Стативкина
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