Мошенник обещал алматинцам дешевые машины из Грузии

В ходе переговоров мужчина торопил покупателей срочно перечислить задаток. Но после он переставал выходить на связь.

На данный момент в отношении подозреваемого зарегистрировано три заявления.

В отношении гражданина У. начато досудебное расследование по ст. 190, ч. 3, п. 4 УК РК. Не исключено, что задержанный мог обмануть гораздо больше людей. Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр

Граждан, пострадавших от действий указанного человека, просят обратиться по телефонам: +7 (727) 298-53-02, 298-53-05.