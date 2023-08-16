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Обещал открыть таксопарк: алматинцы отдали свои автомобили мошеннику

Мошенник обещал алматинцам открыть таксопарк и отнимал у них автомобили Фото: pixabay
27-летнего уроженца Жамбылской области задержали по подозрению в мошенничестве. Он утверждал, что собирается открыть таксопарк в Алматы, и благодаря этому получил от знакомых несколько автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 16 августа, житель Жамбылской области убедил нескольких своих знакомых, что планирует открыть таксопарк. Для этого "начинающему бизнесмену" требовались автомобили.

"Несколько знакомых согласились отдать в парк свои машины и по договоренности получать дивиденды за использование их транспорта. На деле – совсем иная картина. Гражданин, получив автомобили, продал их третьим лицам, а вырученные деньги присвоил", – рассказал заместитель начальника отдела полиции при УП Бостандыкского района Камал Келеспаев.

Осознав, что "бизнес-план" на самом деле был аферой, обманутые автовладельцы обратились в полицию. Подозреваемого задержали, его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Иную информацию не разглашают в интересах следствия.

Ранее в Астане задержали подозреваемого в мошенничестве, который собирал со знакомых деньги, обещая открыть магазин сотовых телефонов.

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