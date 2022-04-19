Четыре шага к более конкурентоспособным кадрам в Павлодарской области

Первое – это укрепление системы среднего образования. Бюджет этой сферы в регионе за три года вырос в семь раз, а дефицит ученических мест снизился с 11 тыс. до 7 тыс. Более 80% школ оснащены новой современной техникой.

«Для педагогов с 2020 года утвержден нагрудный знак «Павлодар облысының білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін», которым награждены 69 педагогов, с премией в размере 3 млн тенге. На протяжении последних трех лет область сохраняет ведущие позиции по качеству и доступности образования», – отчитался Абылкаир Скаков.

Второе – это ранняя профориентация в школах. Ее ввели по всему региону, проводят профессиональную ориентацию психологи, получившие соответствующие навыки. Ожидается, что благодаря этому нововведению по окончании школы у выпускника будет четкий список рекомендаций по выбору специальности.

Третье – это введение регионального Атласа новых профессий и перезагрузка технического и профессионального образования. По вошедшим в атлас 15 профессиям уже обучаются 805 студентов колледжей. В планах обучение еще 2 тыс. студентов.

Благодаря шефству крупных предприятий региона сданы в эксплуатацию два общежития на 400 мест, построены спортивные площадки, открыты лаборатории за счет спонсорских средств. В регионе уже подписаны 27 соглашений с 27 колледжами по шефству, – заявил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, рассказав о состоявшейся и запланированной до 2023 года модернизации 19 колледжей в области.

В регионе создают также Центр актуальных профессий, подразделения которого будут работать в колледжах. А в 12 колледжах откроются профильные хабы, где молодежь сможет пройти профессиональные пробы или краткосрочные курсы. Один из таких хабов должен начать работу уже в мае в IT-колледже. Профессиональное обучение в области, таким образом, будут вести колледжи и региональные вузы с контингентом свыше 40 тыс. человек.

Четвертое – это предполагаемое открытие Научно-образовательного центра на базе межрегионального учебного центра в Экибастузе. Проектом заинтересовался частный инвестор, сейчас решается вопрос передачи инфраструктуры в доверительное управление. Это должен быть центр с передовыми технологиями, производственными лабораториями крупных предприятий и возможностью стажировки за рубежом для студентов и педагогов.

Все данные о потребности и количестве обучающихся, все аналитические данные стекаются в Ситуационно-аналитический центр акимата области для принятия управленческих решений, – рассказал Абылкаир Скаков о работе запущенного в прошлом году центра.

Эти меры и подходы должны способствовать построению системы подготовки специалистов в соответствии со спросом рынка труда.