Более 5800 человек получили пособия по программе «С дипломом – в село» в Акмолинской области

По данным управления внутренней политики, главной задачей программы является развитие кадрового потенциала на селе, повышение уровня предоставления услуг путем привлечения квалифицированных специалистов в сельские населенные пункты – работников здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, агропромышленного комплекса, а с октября 2020 года и государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков и сельских округов.

Как рассказали в управлении экономики и бюджетного планирования, для работы и проживания на селе молодежи выдается подъемное пособие в размере 100 МРП и кредит на приобретение или строительство жилья. Условием для получения мер социальной поддержки является работа специалиста не менее трех лет в сельском населенном пункте.

На селе по-прежнему самыми востребованными специалистами остаются учителя и врачи. В бюджете предусмотрены средства на выплату подъемного пособия 558 специалистам и кредитов 259-ти. До 1 апреля 131 специалистам выплачены подъемные пособия, – отметили в областном ведомстве.

Одним из получателей мер социальной поддержки молодых специалистов на селе стала врач-педиатр Жаксынской районной больницы Анжелика Юдина, которая, помимо материальной поддержки, получила и кредит на жилье.

Фото: пресс-служба Управления внутренней политики Акмолинской области

Стать врачом была моя мечта с детства. Уже в 9 классе я точно знала, что хочу поступать в медицинский. Я выбрала педиатрию, так как мне очень нравится работать с детьми, чувствую, что это «мое». После окончания обучения в медицинском университете в Караганде решила приехать работать в свой район, уже на последнем курсе заключила договор с нашей районной больницей. Приехав, сразу подала заявку на участие в программе «С дипломом – в село», – рассказывает молодой специалист.

Напомним, с начала реализации проекта «С дипломом – в село» объем бюджетных кредитов на приобретение жилья увеличился почти в два с половиной раза. Вырос и размер единовременного подъемного пособия.