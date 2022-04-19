Установлены имена еще 18 казахстанских солдат, захороненных в Норвегии в годы Второй мировой войны

За последние месяцы выявлены имена и места захоронения 18 солдат-казахстанцев; общее число казахстанцев составляет 74 человека. Пресс-служба посольства РК в Норвегии

Как уточняется, солдаты – уроженцы или призывники Алматы и Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей.

Могилы солдат находятся на советских воинских кладбищах вблизи городов Саннешоен, Лиллехаммер, Берген и Тронхейм. Пресс-служба посольства РК в Норвегии

Список включает доступные сведения о дате и месте рождения, призыва, службы, пленения, смерти и захоронения солдат, а также ссылки на имеющиеся документы и сведения о родственниках.

Список составлен путем сопоставления сведений, полученных из нескольких источников данных, таких как «Фальстад Центр» (Норвегия), Банк данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Казахстана, «Мемориал», а также Обобщенный банк данных «Мемориал» (Россия). Пресс-служба посольства РК в Норвегии

Сведения о многих солдатах присутствуют только в одной или двух базах данных, что также затрудняет установление личности солдата. Во многих случаях есть проблема искажения имен, фамилий, географических названий.

К настоящему времени известно об около 15 500 советских военнопленных, захороненных в Норвегии, установлены имена около 7 тыс. из них. Пресс-служба посольства РК в Норвегии

Со списком советских солдат-казахстанцев, захороненных на территории Норвегии в 1941-1945 годы (по состоянию на апрель 2022 года), можно ознакомиться по ссылке.