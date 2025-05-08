Память казахстанских солдат почтили во Франции

Память казахстанских солдат, погибших на территории Франции в годы Второй мировой войны, почтили во французском регионе О-де-Франс, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", памятная церемония в честь 80-летия Победы была организована на самом большом военном кладбище советских солдат. У некрополя Нуайе-Сан-Мартен собрались главы дипломатических миссий Казахстана, России, Азербайджана, Беларуси, Армении и Таджикистана.

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Дипломаты возложили цветы в память о своих соотечественниках, погибших в годы войны на территории Франции. Их героизм чествовали минутой молчания.

"С одной стороны – это был большой урок, чтобы больше не было войны. И мы со своей стороны должны передать молодежи это послание. С другой, до сих пор не установлены имена захороненных во Франции казахстанцев, участвовавших в этой войне. Мы постоянно работаем над тем, чтобы найти их, информацию о них, чтобы их мужество, победы не были забыты, а имена не были преданы забвению". Гульсара Арыстанкулова, посол РК во Франции

Некрополь Нуайе-Сан-Мартен является местом, куда свезли останки советских солдат со всей территории Франции. Большинство погибших захоронены в общих могилах, их останки не идентифицированы. Точное число казахстанцев, погибших на территории Франции, до сих пор не установлено.

Работу по поиску информации о них проводят наши дипломаты совместно с историками.

Ранее торжественное возложение цветов к памятнику Сагадату Нурмагамбетову состоялось в Усть-Каменогорске.