Мейрамбек Айнагулов принес вторую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе

В решающей схватке Мейрамбек Айнагулов в весовой категории до 63 кг проиграл борцу из Кыргызстана Тынару Шаршенбекову – 0:5. Шанс получить медаль высшего качества у казахстанских палуанов еще остается. Максат Ережепов и Алимхан Сыздыков будут бороться за «золото».

Финал:

77 кг: Акжол Махмудов (Кыргызстан) – Максат Ережепов;

130 кг: Ким Мин Сок (Южная Корея) – Алимхан Сыздыков.

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