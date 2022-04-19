17:10 19.04.2022
Мейрамбек Айнагулов принес вторую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе
Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Мейрамбек Айнагулов завоевал серебряную медаль азиатского первенства, пополнив копилку казахстанцев второй наградой в первый день соревнований, сообщает Zakon.kz.
В решающей схватке Мейрамбек Айнагулов в весовой категории до 63 кг проиграл борцу из Кыргызстана Тынару Шаршенбекову – 0:5. Шанс получить медаль высшего качества у казахстанских палуанов еще остается. Максат Ережепов и Алимхан Сыздыков будут бороться за «золото».
Финал:
77 кг: Акжол Махмудов (Кыргызстан) – Максат Ережепов;
130 кг: Ким Мин Сок (Южная Корея) – Алимхан Сыздыков.
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