Звонки от сотрудника банка или полиции: в МВД предупредили о новых уловках мошенников

По данным пресс-службы МВД, в последнее время участились случаи мошеннических звонков под видом сотрудников полиции и других правоохранительных органов с использованием подменных номеров, схожих с абонентскими номерами казахстанских операторов сотовой связи.

Мошенники, представляясь дознавателями или следователями, сообщают, что по факту якобы оформленного онлайн-кредита в отделение полиции обратились родственники или знакомые граждан. Пресс-служба МВД РК

Кроме того, для уточнения данных преступники предлагают гражданам сообщить информацию о счетах, а также персональную информацию – ФИО, ИИН и т.д.

Известны случаи, как отметили в ведомстве, когда граждане под давлением мошеннических манипуляций устанавливали на свои устройства приложения, предназначенные для удаленного доступа.

Все эти действия направлены преступниками на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денег либо оформлением кредита.

Как не стать жертвой мошенников

В МВД напоминают, если вам поступил подобный звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей.

Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные.

Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись – сотрудниками банков, их служб безопасности, правоохранительных органов и т.д. персональные данные, реквизиты карточных счетов, sms-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка. Пресс-служба МВД РК

Наряду с этим, для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности:

регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными;

подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: sms-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.

Если вы все же стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства.

Как пояснили в пресс-службе МВД, по ряду причин, в том числе из-за трансграничности, раскрыть и расследовать интернет-мошенничество не всегда быстро и просто.