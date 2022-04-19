У казахстанских борцов третья медаль на азиатском первенстве

Это был третий казахстанский финал континентального первенства за первый день соревнований. Своим шансом получить золотую медаль не воспользовался Максат Ережепов, который в финале весовой категории до 77 кг уступил кыргызскому спортсмену Акжолу Махмудову – 1:3, и в итоге завоевал серебряную медаль.

Казахстанских болельщиков ждет еще один финал по греко-римской борьбе, который пройдет 19 апреля. На ковер выйдет тяжеловес Алимхан Сыздыков против корейца Ким Мин Сока.

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