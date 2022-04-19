17:43 19.04.2022
У казахстанских борцов третья медаль на азиатском первенстве
Фото: Instagram/assemdan
Сборная Казахстана по греко-римской борьбе в лице Максата Ережепова завоевала третью серебряную медаль на чемпионате Азии, сообщает Zakon.kz.
Это был третий казахстанский финал континентального первенства за первый день соревнований. Своим шансом получить золотую медаль не воспользовался Максат Ережепов, который в финале весовой категории до 77 кг уступил кыргызскому спортсмену Акжолу Махмудову – 1:3, и в итоге завоевал серебряную медаль.
Казахстанских болельщиков ждет еще один финал по греко-римской борьбе, который пройдет 19 апреля. На ковер выйдет тяжеловес Алимхан Сыздыков против корейца Ким Мин Сока.
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