Казахстанский борец завоевал серебряную медаль чемпионата Азии

Казахстанец Ризабек Айтмухан завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по вольной борьбе в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!



Как сообщил Национальный олимпийский комитет РК, в финале весовой категории до 97 килограммов ему противостоял чемпион мира Ахмед Тажудинов из Бахрейна.

"Схватка завершилась победой Тажудинова со счетом 4:2. Ризабек завершил ЧА с серебряной медалью. Добавим, что Тажудинов выигрывал ЧМ в 2023 году. Тогда же Айтмухан стал чемпионом, но в весе до 92 килограммов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 апреля в Бишкеке на пьедестал поднялся Мейрамбек Картбай, ставший третьим в весе до 57 килограммов.

Ранее сообщалось, что Ризабек Айтмухан вышел в четвертьфинал чемпионата Азии, который стартовал 11 апреля в Бишкеке (Кыргызстан). Квалификационный поединок против кыргыза Андрея Аронова завершился со счетом 6:0 (97 кг).