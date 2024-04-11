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Казахстанский борец завоевал серебряную медаль чемпионата Азии

Казахстанец завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по вольной борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 20:25 Фото: olympic.kz
Казахстанец Ризабек Айтмухан завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по вольной борьбе в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщил Национальный олимпийский комитет РК, в финале весовой категории до 97 килограммов ему противостоял чемпион мира Ахмед Тажудинов из Бахрейна.

"Схватка завершилась победой Тажудинова со счетом 4:2. Ризабек завершил ЧА с серебряной медалью. Добавим, что Тажудинов выигрывал ЧМ в 2023 году. Тогда же Айтмухан стал чемпионом, но в весе до 92 килограммов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 апреля в Бишкеке на пьедестал поднялся Мейрамбек Картбай, ставший третьим в весе до 57 килограммов.

Ранее сообщалось, что Ризабек Айтмухан вышел в четвертьфинал чемпионата Азии, который стартовал 11 апреля в Бишкеке (Кыргызстан). Квалификационный поединок против кыргыза Андрея Аронова завершился со счетом 6:0 (97 кг). 

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