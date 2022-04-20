Глава МИД Турции: Мы не намерены нарушать территориальную целостность Ирака

РИА Новости приводит его слова о том, что страна ведет спецоперацию для безопасности своих границ.

Почему иракская сторона не беспокоится о террористах РПК на своей территории? Мы не нарушаем территориальную целостность Ирака, таких намерений не имеем. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Министр отметил, что Турецкая Республика проводит военную операцию в регионе для обеспечения безопасности своих границ, раскритиковав при этом власти Ирака за бездействие по отношению к присутствию на территории этого государства Рабочей партии Курдистана (РПК). Последнюю власти Турции считают террористической организацией.

18 апреля Турция развернула военную операцию на севере Ирака. В боевых действиях принимают участие силы спецназа, а также военно-воздушные силы республики. Как рассказал турецкий министр обороны Хулуси Акар, его страна полна решимости противостоять террористам, которые преследовали ее в течение 40 лет.