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Законодательство РК
01:38 20.04.2022

Глава МИД Турции: Мы не намерены нарушать территориальную целостность Ирака

Заявление главы МИД Турции Фото: Facebook/T.C. Millî Savunma Bakanlığı
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что в планах Турции нет намерений нарушать территориальную целостность Ирака, сообщает Zakon.kz.

РИА Новости приводит его слова о том, что страна ведет спецоперацию для безопасности своих границ.

Почему иракская сторона не беспокоится о террористах РПК на своей территории? Мы не нарушаем территориальную целостность Ирака, таких намерений не имеем. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Министр отметил, что Турецкая Республика проводит военную операцию в регионе для обеспечения безопасности своих границ, раскритиковав при этом власти Ирака за бездействие по отношению к присутствию на территории этого государства Рабочей партии Курдистана (РПК). Последнюю власти Турции считают террористической организацией.

18 апреля Турция развернула военную операцию на севере Ирака. В боевых действиях принимают участие силы спецназа, а также военно-воздушные силы республики. Как рассказал турецкий министр обороны Хулуси Акар, его страна полна решимости противостоять террористам, которые преследовали ее в течение 40 лет.

Константин Вноровский
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