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09:16 20.04.2022

Неприятные сюрпризы: Топ-3 самых невезучих знаков зодиака

гороскоп, неудача, астрология Фото: pixabay
Астрологи назвали трех самых невезучих представителей зодиакального круга. К ним относятся Весы, Раки и Козероги, сообщает Zakon.kz.

«Будь терпелив и не унывай при неудаче» – гласит народная пословица.

Многие уверены, что находятся в немилости у фортуны. Они не выигрывают в лотерею, не находят деньги на улице.

Эксперты заявляют, как отмечено в публикации «Пятого канала», что причиной тому знак зодиака, под которым родился человек.

Весы

Этому знаку зодиака удача улыбается крайне редко. Весы привыкли всего добиваться своим трудом.

Стоит им добиться повышения заработной платы, так сразу кому-то из близких понадобятся деньги. Если эти представители воздушной стихии запланируют отпуск со своей второй половинкой, то обязательно поссорятся с партнером накануне поездки.

Рак

Раки не верят в удачу, а свои редкие везения они воспринимают с опасением.

Рожденные в период с 22 июня по 22 июля не находят купюр на улице, продавцы никогда не дают им сдачу больше, чем нужно.

В любви этим представителям водной стихии тоже везет нечасто. Чтобы найти свою вторую половинку, Ракам придется посетить сотни неудачных свиданий.

Козерог

Козерогов нельзя назвать самым невезучим знаком зодиака. Тем не менее удача нечасто стучится к ним в двери. Эти представители земной стихии отличаются трудолюбием и упорством. Но даже обладая такими качествами, Козероги не всегда добиваются своих целей.

В отношениях с противоположным полом у людей, рожденных с 21 декабря по 19 января, тоже не все гладко. Они годами могут терпеть тираничных партнеров только из-за страха остаться в одиночестве.

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Анастасия Московчук
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