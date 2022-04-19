Будут жить долго: астролог назвала пять знаков зодиака

Российский астролог Вероника Авгурова перечислила представителей зодиакального круга, у которых есть все шансы на долголетие. Это Овен, Близнецы, Дева, Весы и Козерог.

Овен

Овны, как отмечает эксперт, могут похвастаться завидной выносливостью и способностью преодолевать все трудности.

Однако этот знак зодиака часто подвергается стрессу. Если Овнам удастся научиться не принимать все близко к сердцу, у них будет долгая и счастливая жизнь.

Близнецы

Люди, рожденные с этим знаком (особенно женщины), полны оптимизма и всегда верят в добро. Одним из наиболее важных условий их долголетия, по данным издания Profile, является комфортная атмосфера в зрелости.

Уход за самыми близкими людьми и прогулки на свежем воздухе помогут им долго поддерживать здоровье и хорошее настроение.

Дева

Девы ответственно относятся к своему здоровью. Кроме того, шансы на долголетие представителям знака дают самодисциплина и позитивный настрой.

Они придерживаются четких правил и не тратят времени на ненужное.

Весы

Главная задача этого знака зодиака – сосредоточиться на приятных моментах, научиться расслабляться и не беспокоиться о мелочах.

Тогда у них точно будут все шансы на долголетие, добавила астролог.

Козерог

Представители этого знака – настоящие стратеги. Они прилагают много усилий, чтобы предотвратить хронические заболевания.

Козероги характеризуются высокой выносливостью и особой заботой о себе.