«Манчестер Юнайтед» без Роналду крупно проиграл «Ливерпулю»

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» прошел на «Энфилд Роуд», и к середине первого тайма у хозяев поля было преимущество в два гола благодаря мячам Луиса Диаса и Мохамеда Салаха. Во второй половине поединка Садио Мане и снова Салах довели счет до крупного – 4:0.

После этой победы «мерсисайдцы» набрали 76 очков и возглавили турнирную таблицу АПЛ.

Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» играл без своего лидера – Криштиану Роналду, который пропускал этот матч из-за семейной трагедии.

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