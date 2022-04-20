09:42 20.04.2022
«Манчестер Юнайтед» без Роналду крупно проиграл «Ливерпулю»
Фото: Instagram/manchesterunited
«Ливерпуль» в матче 30-го тура английской Премьер лиги разгромил «Манчестер Юнайтед» – 4:0. Данный успех позволил «красным» встать во главе турнирной таблицы первенства, сообщает Zakon.kz.
Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» прошел на «Энфилд Роуд», и к середине первого тайма у хозяев поля было преимущество в два гола благодаря мячам Луиса Диаса и Мохамеда Салаха. Во второй половине поединка Садио Мане и снова Салах довели счет до крупного – 4:0.
После этой победы «мерсисайдцы» набрали 76 очков и возглавили турнирную таблицу АПЛ.
Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» играл без своего лидера – Криштиану Роналду, который пропускал этот матч из-за семейной трагедии.
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