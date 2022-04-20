Весенняя аллергия – врач рассказала, как защитить себя

И. о. руководителя Республиканского аллергологического центра НИИ кардиологии и внутренних болезней Арай Батырбаева рассказала, что сезонный аллергический ринит является клиническим проявлением аллергии к пыльце деревьев, трав, а также к аллергенам плесневых и дрожжевых грибов.

Страдающие аллергией казахстанцы в основном жалуются на заложенность носа, чихание, обильный насморк и зуд в носу.

Аллергический ринит часто сопровождается симптомами аллергического конъюнктивита и бронхиальной астмы, а также развитием таких осложнений, как синусит (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух), отит, мигрень, аллергический дерматит. Арай Батырбаева

Симптомы возникают ежегодно в один и тот же сезон, что обусловлено чувствительностью организма к воздействию каких-либо раздражителей: к пыльце растений, цветущих в этот период, или грибковым аллергенам. Нередко сопутствует перекрестная пищевая непереносимость.

Необходимо заранее обратиться к аллергологу за консультацией, не дожидаясь серьезного обострения аллергических заболеваний, говорит врач. Пациент с аллергией должен получать назначенную ему терапию, особенно в период цветения растений, для контроля над симптомами и тяжестью состояния.

Наиболее эффективным методом лечения сезонного аллергического ринита является аллерген-специфическая иммунотерапия. Ее цель –снизить чувствительность к аллергенам, которые вызывают аллергическую реакцию. Это своего рода вакцинация при сезонном аллергическом рините. И при хорошем иммунном ответе у пациента есть шанс снизить проявления аллергии до минимума вплоть до полной ремиссии заболевания в течение длительного времени. Арай Батырбаева

Врач также дала несколько советов, как аллергикам легче перенести период цветения:

Не рекомендуются прогулки за городом, в парках, скверах, особенно в ветреную и солнечную погоду и в утренние часы. Не стоит приносить домой букеты полевых цветов.

При выходе на улицу нужно использовать солнцезащитные очки — «консервы», закрытую одежду и головные уборы из гладких тканей. После возвращения домой необходимо убрать в шкаф одежду, промыть слизистые глаз, носа, принять душ, тщательно промыв волосы.

Не стоит открывать окна в машинах и лучше использовать противопылевые фильтры. Окна в доме также следует держать закрытыми, проветривать помещение только вечером при наличии натянутой густой сетки, которую следует промывать теплой водой с моющим средством. Поможет и ежедневная влажная уборка.

В период цветения растений, вызывающих аллергическую реакцию, необходимо соблюдать гипоаллергенную диету с исключением перекрестных пищевых продуктов.

Кроме того, аллерголог рассказала, что на сегодняшний день на рынке имеются специальные назальные спреи, в составе которых есть целлюлоза. Она образует пленку, которая препятствует попаданию пыльцы на слизистую носа.