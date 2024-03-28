Какие растения провоцируют весеннюю аллергию и можно ли ее избежать

Весенний период для организма человека – время испытаний. Помимо сезонной хандры и авитоминоза, некоторым приходится избегать прогулок на свежем воздухе. Zakon.kz узнал, какие растения нужно обходить и можно ли избежать аллергии.

Медицинское название аллергии – поллиноз или сенная лихорадка (Hay fever), заболевание проявляется воспалением слизистых оболочек дыхательных путей и глаз и связано с периодом цветения некоторых растений.



Какие факторы влияют на распространенность поллиноза:

• природно-климатические условия – в южных странах заболевание распространено больше, чем на севере;

• обилие видов растений, способных вызывать аллергию;

• экология – городские жители страдают от аллергии в шесть раз чаще.

Один из самых сильных аллергенов – пыльца березы. Для возникновения аллергической реакции человеку не обязательно находиться в лесу или парке, мелкая пыльца березы способна разлетаться на десятки километров.

Аллергию или поллиноз чаще других вызывают следующие сорняки: амброзия, ромашковые (полынь), семейство маревых (марь белая, перекати-поле), лебеда. Другая группа – злаковые травы: тимофеевка, ежа сборная, овсяница луговая, мятлик луговой (неприметная на вид травка с колосками растет повсеместно на естественных газонах). Самые сильные аллергены – пыльца полыни и амброзии.

В какой период времени активны аллергены

Общий принцип для всех провокатор поллиноза – вызывать аллергию в момент активности своей пыльцы, а затем переходить в нейтральное состояние.

Весна. В эту пору активно ведет себя пыльца березы, ольхи, орешника, дуба и ясеня.

Раннее лето. Время, когда проявляют себя злаковые травы: ежа, тимофеевка, овсяница, мятлик луговой и другие.

Лето и начало осени. В этот период активизируются самые мощные аллергены из сорняков: полынь, лебеда, подорожник, амброзия (в регионах произрастания).

Медики считают, что сам по себе тополиный пух не вызывает аллергических реакций, а является переносчиком чужой пыльцы, которая вызывает поллиноз.

Как проявляется аллергия

Первыми аллергическими реакциями на пыльцу будут покраснения, отек, зуд и обильные выделение из носа. Чем сильнее воздействие аллергена, тем ярче будут проявляться симптомы.

Симптомы аллергии: – слезотечение;

– светобоязнь; – ощущение "песка" в глазах; – заложенность носа; – сильный зуд в области носа и носоглотки; – чихание. Приступы чихания могут чередоваться с приступами полной заложенностью носа, ночью состояние ухудшается; – боль в ушах; – повышается чувствительность к: холоду, резким запахам, дорожной и домашней пыли; – кашель и/или хрипы в грудной клетке; – приступы удушья вплоть до появления бронхиальной астмы.

Помимо традиционных проявлений поллиноза, возможны и нетипичные реакции: боли в животе, изжога, жидкий стул, боль в сердце. Как правило, проявление аллергии сопровождается общим ухудшением состояния человека: головной болью, слабостью, быстрой утомляемостью, повышением температуры и т. д. При появлении симптомов лучше сразу обратиться за помощью к врачу и пройти полный курс лечения. Самыми опасными осложнениями поллиноза, возникающими при отсутствии лечения, считаются бронхиальная астма, нарушения слуха, разрастание слизистой носа и формирование полипов.

Как отличить аллергию от ОРВИ

Состояние человека, страдающего поллинозом, улучшается в дождливые, пасмурные и безветренные дни. В случае с ОРВИ или ОРЗ подобное не происходит.

Можно ли избежать аллергии на пыльцу растений

Если у человека была весенняя аллергия, то ему необходимо соблюдать меры предосторожности во избежание рецидива на следующий год. Медики традиционно рекомендуют переезжать на время цветения причинно-значимых растений в места, расположенные в другой климатической зоне. Помимо этого, необходимо исключить из рациона перекрестно-реагирующие продукты, потребуется также проведение влажной уборки (ежедневно) и использование специальных фильтров на приточной вентиляции, которые задерживают до 99,97% всех частиц размерами от 0,3 мкм и более (например, НЕРА). Если аллергия сопровождалась конъюнктивитом, то лучше носить солнцезащитные очки. Это позволит уменьшить попадание мелких частиц пыльцы на слизистую глаз. Дополнительно стоит подключить проведение солевых полосканий слизистой носа.

Профилактика весеннего поллиноза

Избегать прогулок в парках и лесах в период цветения растения-аллергена. После возвращения с улицы принимать душ или умываться, чтобы смыть частицы пыльцы с кожи. Соблюдать диету с исключением продуктов, имеющих сходную аллергенную структуру с причинным растением (наименования продуктов можно узнать у врача). Обязательно отказаться от меда. При проветривании лучше повесить на оконный проем влажную марлю и периодически ее прополаскивать, а также установить приточную вентиляцию с НЕРА-фильтрами, отказаться от проветривания в жаркие дни. Если нет приточной вентиляции, то летом при жаре лучше проветривать комнату в ночное время или ранним утром: в период с 3 до 5 часов концентрация пыльцы на улице сокращается до минимума. Делать ежедневную влажную уборку и отказаться от лечения травами.

В некоторых случаях до начала пыления растения-аллергена врач может назначить препараты, способные снизить аллергическую реакцию.