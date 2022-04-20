Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире в Штутгарте

Рыбакина с трудом прошла во второй круг турнира WTA 500 в немецком Штутгарте. Лидер женской сборной Казахстана потратила два часа игрового времени, чтобы победить хозяйку кортов Настасью Шунк – 7:6 (7:3), 7:5.

Надо отметить, что Елена Рыбакина побеждает третью немецкую теннисистку за последние пять дней. До Штутгарта она обыграла Лауру Зигемунд и Анжелик Кербер на Кубке Билли Джин Кинг в Нурсултане (15 и 16 апреля).

Фото: ktf.kz

В свою очередь первая ракетка Казахстана среди мужчин Александр Бублик с поражения стартовал на крупном турнире в Барселоне. Казахстанский теннисист в паре с Николозом Басилашвили из Грузии не сумели выйти во второй раунд этих соревнований. Они уступили Жан-Жюльен Ройеру (Голландия) и Марсело Аревало (Сальвадор) – 3:6, 6:7 (5:7).

Также не повезло Александру Недовесову, который не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии ATP 250 в Белграде. В тандеме с пакистанцем Айсам уль-Хак Куреши они проиграли Томиславу Бркичу (Босния) и Николе Чачичу (Сербия) – 2-6, 6-3, 9-11.

Неудача постигла и казахстанца Дмитрия Попко, который не прошел в 1/8 финала турнира серии «Челленджер» в столице Чехии – Праге. Представитель Нур-Султана не смог одолеть 321 ракетку мира Алексея Крутых из Украины – 4:6, 1:6.

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