Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте (Германия), сообщает Zakon.kz.

"Поздравляю Елену Рыбакину с убедительной победой на теннисном турнире в Штутгарте. Первая ракетка Казахстана в этом сезоне выиграла три титула. Это большой успех. Желаю нашей Елене новых спортивных достижений", – написал глава государства на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что четвертая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix. Она на пути к первому месту одолела Марту Костюк из Украины (27-е место WTA). Встреча продлилась два сета, счет – 6:2, 6:2.