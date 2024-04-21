Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте

Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 18:29 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте (Германия), сообщает Zakon.kz.

"Поздравляю Елену Рыбакину с убедительной победой на теннисном турнире в Штутгарте. Первая ракетка Казахстана в этом сезоне выиграла три титула. Это большой успех. Желаю нашей Елене новых спортивных  достижений", – написал глава государства на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что четвертая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix. Она на пути к первому месту одолела Марту Костюк из Украины (27-е место WTA). Встреча продлилась два сета, счет – 6:2, 6:2.

Читайте также

Что происходит на водохранилищах в Западно-Казахстанской области
Что происходит на водохранилищах в Западно-Казахстанской области
люди
Марат Ахметжанов проинспектировал состояние дамбы в селе Оразак
эвакуация Уральск
В дачных массивах Уральска эвакуируют отказавшихся покидать дома людей
Диана Абдуллаева
Рыбакина Елена Токаев Касым-Жомарт Германия Казахстан 2024 год Хорошие новости
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Как медикова накажут за ненадлежащее исполнения обязанностей и суммы страховых выплат
Как медиков накажут за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и каковы суммы страховых выплат
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
тренировки влияют на снижение уровня сахара в крови
В Италии выяснили, какие тренировки лучше всего снижают уровень сахара в крови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: