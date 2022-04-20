Нутрициолог назвала три способа проверить куриные яйца на свежесть

По информации радио Sputnik, срок годности куриных яиц обычно указывают на коробке. Но даже те яйца, срок хранения которых еще не закончился, перед употреблением лучше проверять на свежесть.

Первый способ – поместить яйцо в емкость с холодной водой и оценить его положение.

Если яйцо лежит на дне горизонтально – оно свежее. Если же яйцо приподнято под углом или балансирует над дном, то это яйцо не первой свежести, при этом его можно употреблять в пищу. Если продукт всплыл, значит, он испорчен. Врач-диетолог Александра Разаренова

Второй способ – встряхнуть яйцо.

Если после встряхивания внутри яйца неслышен всплеск, то этот продукт можно употреблять в пищу.

Третий способ – оценить состояние желтка и белка.