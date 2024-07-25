Нутрициолог рассказала, кому лучше не есть яйца

Российский нутрициолог Алена Вавилова посоветовала исключить из рациона или сильно ограничить яйца людям с высоким уровнем холестерина в организме, передает Zakon.kz.

По информации Championat.com людям с высоким уровнем холестирина в организме следует ограничить употребление яиц, поскольку увеличивается риск развития инфаркта и инсульта.

Аллергические реакции или пищевая непереносимость. Яйца являются тем продуктом, на который чаще всего развивается пищевая аллергия. Также может появиться другая реакция (не связанная с иммунитетом, как при аллергии), которая называется пищевой непереносимостью или псевдоаллергической реакцией.

Оба эти состояния могут вызвать различные симптомы. Например, кожные проявления, среди которых акне, дерматиты, псориазы, а также нарушения пищеварения (диарея, запоры, дискомфорт после еды).

Во всех этих ситуациях можно сдать тесты на пищевую непереносимость, например, тест FOX (Food Xplorer), и посмотреть, какие продукты усугубляют состояние и провоцируют нежелательные симптомы.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом. От употребления яиц рекомендуется отказаться при панкреатите в состоянии обострения. Также соблюдать осторожность нужно при заболеваниях печени и желчного пузыря, так как желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни.

Медик также отметила, что для здорового человека оптимальным количеством считается 1-2 яйца в день.

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