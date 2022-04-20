Почему в Казахстане не будет военного парада – ответ главы Минобороны

Отвечая на вопросы журналиста в кулуарах Мажилиса, он отметил, что перед Вооруженными силами Казахстана стоят более важные задачи.

Провести парад очень затратно. Это горюче-смазочные материалы, командировочные расходы, питание личного состава. Что было важнее – провести учения и проверку нашей боевой готовности или же заниматься парадом? Мы считаем, что в данной ситуации, с учетом реализации поручений Верховного главнокомандующего, наиболее целесообразно в данный период заниматься боевой готовностью и подготовкой Вооруженных сил. Руслан Жаксылыков

При этом министр подчеркнул, что все запланированные мероприятия на 9 Мая – День Победы – будут проведены. Всех ветеранов поздравят и предоставят выплаты.

Вы путаете. Есть 7 Мая – День Вооруженных сил, и есть 9 Мая. Парад бы был посвящен 30-летию Вооруженных сил, а не Дню Победы. Вы разницу сопоставляйте. Те мероприятия, которые были запланированы на День Победы, – это чествование наших ветеранов. Они будут идти планово, и выплаты ветеранам со стороны органов исполнительной власти будут произведены. Мы их будем чествовать и поздравлять. Руслан Жаксылыков

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Напомним, 13 апреля стало известно, что проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Казахстана и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., не планируется.